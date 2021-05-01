59 человек вылечились от COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

59 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 34 тыс. 252 пациента, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зафиксировано 55 новых случаев заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии заболели 35 тыс. 897 человек.

Пять пациентов находятся на ИВЛ. 6 тыс. 179 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 - на перевахтовке.