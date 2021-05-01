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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

57 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 14:17 16 мая 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

У 57 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявили 8 тыс. 554 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 573 человека.

В Москве выявили 2 тыс. 789 заболевших, в Санкт-Петербурге - 767, в Московской области - 672.

В Свердловской области заболел 101 человек, в Челябинской области - 94, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Курганской области - 34, на Ямале - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 940 тыс. 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 тыс. 871 летальный исход, выздоровели 4 млн 556 тыс. 73 человека.

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# коронавирус

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