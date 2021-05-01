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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 52 человека заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:42 17 мая 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

52 случая коронавируса выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтвердилось 9 тыс. 328 новых случаев в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

16,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 тыс. 181 человек.

В Москве -3 тыс. 573 заболевших, в Санкт-Петербурге - 763, в Московской области - 701.

В Свердловской области выявили 97 новых пациентов, в Челябинской области - 92, в Ханты-Мансийском автономном округе - 43, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 949 тыс. 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 тыс. 211 летальных исходов, выздоровели 4 млн 563 тыс. 254 человека.

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# коронавирус

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