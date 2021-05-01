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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 53 человека заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:30 13 мая 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 53 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 380 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

16,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 349 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 787 человек, в Санкт-Петербурге - 741, в Московской области - 643.

В Челябинской области 96 заболевших, в Свердловской области - 95, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 913 тыс. 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 тыс. 723 летальных исхода, выздоровели 4 млн 527 тыс. 878 человек.

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# коронавирус

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