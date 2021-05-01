В Тюменской области 47 человек заболели COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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У 47 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего в России выявлено 8 тыс. 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 14,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 614 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 718 заболевших, в Санкт-Петербурге - 734, в Московской области - 642.

В Челябинской области заболели 100 человек, в Свердловской области - 92, в Ханты-Мансийском автономном округе - 46, в Курганской области - 30, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 905 тыс. 59 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 114 тыс. 331 летальный исход, выздоровели 4 млн 518 тыс. 529 человек.