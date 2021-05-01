В Тюменской области выздоровели 46 пациентов с COVID-19

| Фото: www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

46 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 33 тыс. 979 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зафиксировано 47 новых случаев заболевания, в том числе у одного ребенка. Всего с начала пандемии заболели 35 тыс. 640 человек.

Семь пациентов находятся на ИВЛ. 5 тыс. 800 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 488 пациентов с коронавирусом.