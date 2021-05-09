51 случай заболевания COVID-19 выявлен в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

51 случай заболевания COVID-19 выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. 51 человек выздоровел.

7 пациентов из общего числа заболевших - на ИВЛ, 5 тыс. 797 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 человек находится на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 93 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 488 пациентов с коронавирусом.

За весь период пандемии в Тюменской области заболели 35 тыс. 593 человека, скончались 488 пациентов, выздоровели 33 тыс. 933 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 517 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 880 тыс. 262 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 тыс. 326 летальных исходов, выздоровели 4 млн 496 тыс. 132 человека.