Ольга Кузнечевских: в регионе есть возможности для вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах

Фото: tyumsmu.ru Фото: tyumsmu.ru

Сегодня в регионе есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах. Об этом заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

В Тюменскую область поступило еще 35 тыс. 776 доз "Гам-Ковид-Вак" и 810 доз вакцины "ЭпиВакКорна". В целом на сегодня общее количество поступившей в регион вакцины "Спутник V" - 170 тыс. 943 дозы, "ЭпиВакКорона" - 7 тыс. 790 доз.

Вакцинировано "Спутник V" 134 тыс. 551 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 74 тыс. 976 жителей области. Вакциной "ЭпиВакКорона" всего привито первым туром 5 тыс. 515 человек, полный курс прошли 1 тыс. 004 человека.

Продолжается вакцинация в поликлиниках по записи и в торговых центрах Тюмени в порядке живой очереди. Для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60-70% населения, или около 700 тыс. человек, подчеркнула заместитель губернатора.

"Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет около 50 человек в сутки. Это меньше, чем осенью и зимой. Но это не значит, что пандемия прекратилась. Поэтому вакцинация - очень важный этап в жизни Тюменской области и каждого ее жителя. Позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности своих близких", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно на портале "Госуслуги" или по телефону Единой горячей линии 122.

Евгений Бабенко