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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 43 тюменца выздоровели от COVID-19

Общество, 15:55 05 мая 2021

Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

9 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ, 5 тыс. 379 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 человек находится на перевахтовке. Выздоровели от COVID-19 43 человека.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 35 тыс. 383 случая COVID-19. Выздоровели 33 тыс. 697 человек, скончались 473 пациента.

В целом по России за минувшие сутки выявлено 7 тыс. 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперштаб. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 360 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 506 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 847 тыс. 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 тыс. 895 летальных исходов, выздоровели 4 млн 464 тыс. 550 человек.

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