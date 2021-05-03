В Тюменской области коронавирусом заболели 46 человек

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

У 46 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявили 8 тыс. 489 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 367 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 635 заболевших, в Санкт-Петербурге - 704, в Московской области - 641.

В Свердловской области заболели 111 человек, в Челябинской области - 106, в Ханты-Мансийском автономном округе - 47, в Курганской области - 34, на Ямале - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 831 тыс. 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 тыс. 198 летальных исходов, выздоровели 4 млн 450 тыс. 289 человек.