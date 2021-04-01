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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три женщины и мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 14:37 30 апреля 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Женщины 65, 74, 83 лет и 63-летний мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе умер 471 пациент.

Зарегистрировано 49 новых случаев заболевания, в том числе у четверых детей. Всего с начала пандемии - 35 тыс. 147.

Вылечились от болезни 57 человек, за весь период - 33 тыс. 494.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 5 тыс. 205 человек остаются под медицинским наблюдением. 445 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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