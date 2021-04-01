Три женщины и мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Женщины 65, 74, 83 лет и 63-летний мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе умер 471 пациент.

Зарегистрировано 49 новых случаев заболевания, в том числе у четверых детей. Всего с начала пандемии - 35 тыс. 147.

Вылечились от болезни 57 человек, за весь период - 33 тыс. 494.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 5 тыс. 205 человек остаются под медицинским наблюдением. 445 - на перевахтовке.