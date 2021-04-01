Первомайской демонстрации в Тюмени не будет

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Праздничная демонстрация в День весны и труда 1 мая в Тюмени не состоится из-за ограничений, действующих в регионе для предупреждения распространения COVID-19, сообщил ИА "Тюменская линия" председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

"Мы отметим 1 Мая торжественным собранием и концертом в ДК "Нефтяник". Туда приглашены представители трудовых коллективов и органов власти. Кроме того, праздничные концертные программы пройдут еще на шести площадках в областном центре", - рассказал профсоюзный лидер.

В День весны и труда тюменские профсоюзы по традиции выступят с обращением к органам власти и общественности, в котором призовут к повышению доходов и благосостояния трудящихся. В 2020 году подобное обращение собрало в Интернете около 26 тыс. подписей.

По сведениям Михаила Кивацкого, от проведения первомайских демонстраций в этом году отказались практически во всех регионах России.

Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Евгений Бабенко