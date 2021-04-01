56 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 56 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 442 человека.

В Москве - 3 тыс. 215 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 716, в Московской области - 632.

В Челябинской области заболели 105 человек, в Свердловской области - 107, в Ханты-Мансийском автономном округе - 51, в Курганской области - 35, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 796 тыс. 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 тыс. 731 летальный исход, выздоровели 4 млн 419 тыс. 540 человек.