49 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 49 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 7 тыс. 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 420 человек.

В Москве - 1 тыс. 840 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 723, в Московской области - 612.

В Челябинской области заболели 107 человек, в Свердловской области - 104, в Ханты-Мансийском автономном округе - 52, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 787 тыс. 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 тыс. 367 летальных исходов, выздоровели 4 млн 411 тыс. 98 человек.