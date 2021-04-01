В Тюменской области выявили 45 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 53 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 39 человек.

В Москве зафиксировали 2 тыс. 98 случаев, в Санкт-Петербурге - 712, в Московской области - 592.

В Челябинской области диагностировали 108 случаев, в Свердловской области - 106,

в Ханты-Мансийском автономном округе - 50, в Курганской области - 34, на Ямале - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 779 тыс. 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 тыс. 980 летальных исходов, выздоровели 4 млн 402 тыс. 678 человек.