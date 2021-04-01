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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области две женщины стали жертвами коронавируса

Общество, 15:39 26 апреля 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Две женщины 43 и 67 лет скончались в Тюменской области из-за коронавируса по итогам минувших суток, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 457 пациентов.

В области зарегистрирован 51 новый случай заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии - 34 тыс. 948.

Выздоровели 39 человек выздоровели, за весь период - 33 тыс. 299.

К ИВЛ подключены 12 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 5 тыс. 8 человек. 644 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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