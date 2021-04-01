  • 26 апреля 202126.04.2021понедельник
  • USD75,0893
    EUR90,4676
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области у 51 человека подтвердился COVID-19 за сутки

Общество, 13:28 26 апреля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

51 случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России диагностировано 8 тыс. 803 новых случая коронавируса в 82 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 356 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 тыс. 631 человек.

В Москве диагноз поставлен -2 тыс. 687 пациентам, в Санкт-Петербурге - 706, в Московской области - 609.

В Челябинской области выявили 109 случаев, в Свердловской области - 109, в Ханты-Мансийском автономном округе - 54, в Курганской области - 36, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 771 тыс. 372 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 тыс. 588 летальных исходов, выздоровели 4 млн 394 тыс. 639 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 26.04.2021Первый этап опрессовок начнется в Тюмени 17 мая
14:47 26.04.2021Ишимцы выберут дизайн-проект сквера Майского
14:06 26.04.2021Детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена/Беккера обеспечит лекарствами "Круг добра"
13:45 26.04.2021В Тюмени стартовала регистрация на участие в акции "Парад у дома"