В Тюменской области у 51 человека подтвердился COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

51 случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России диагностировано 8 тыс. 803 новых случая коронавируса в 82 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 356 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 тыс. 631 человек.

В Москве диагноз поставлен -2 тыс. 687 пациентам, в Санкт-Петербурге - 706, в Московской области - 609.

В Челябинской области выявили 109 случаев, в Свердловской области - 109, в Ханты-Мансийском автономном округе - 54, в Курганской области - 36, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 771 тыс. 372 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 тыс. 588 летальных исходов, выздоровели 4 млн 394 тыс. 639 человек.