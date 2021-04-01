В Тюмени скончалась пожилая женщина с коронавирусом

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Несмотря на усилия врачей в Тюмени скончалась женщина 91 года с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперштаб, пациентка умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, а также хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 452 пациента с коронавирусом.

По данным оперативного штаба за минувшие сутки в регионе 13 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ, под медицинским наблюдением - 4 тыс. 854 человека, на перевахтовке - 644.