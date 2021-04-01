  • 24 апреля 202124.04.2021суббота
  • USD75,0893
    EUR90,4676
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени скончалась пожилая женщина с коронавирусом

Общество, 16:14 24 апреля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Несмотря на усилия врачей в Тюмени скончалась женщина 91 года с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперштаб, пациентка умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, а также хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 452 пациента с коронавирусом.

По данным оперативного штаба за минувшие сутки в регионе 13 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ, под медицинским наблюдением - 4 тыс. 854 человека, на перевахтовке - 644.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:14 24.04.2021В Тюмени скончалась пожилая женщина с коронавирусом
16:10 24.04.2021Тюменцы провели субботник сквере Воздушно-десантных войск
15:47 24.04.2021Проект ТИУ и "Газпром нефти" стал лучшим на всероссийском конкурсе
14:26 24.04.202149 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки