Две женщины с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Две женщины 78 и 83 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умер 451 пациент с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 52 новых случая заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 793 граждан.

Выздоровел 61 человек, за весь период - 33 тыс. 167.

К ИВЛ подключены 12 пациентов.

4 тыс. 862 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.