  • 23 апреля 202123.04.2021пятница
  • USD76,4217
    EUR92,0423
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Две женщины с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 16:35 23 апреля 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Две женщины 78 и 83 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умер 451 пациент с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 52 новых случая заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 793 граждан.

Выздоровел 61 человек, за весь период - 33 тыс. 167.

К ИВЛ подключены 12 пациентов.

4 тыс. 862 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 23.04.2021На подъезде к Ишиму и на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск действует реверсивное движение
16:51 23.04.2021В Тобольске горожан 65+ на вакцинацию против COVID-19 привозят на спецавтомобиле
16:35 23.04.2021Две женщины с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки
16:30 23.04.2021Тюменцев научат делать хламбук и многоразовую маску