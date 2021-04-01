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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области от COVID-19 умерли три человека

Общество, 14:56 22 апреля 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Две женщины 47 и 79 лет и 83-летний мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 449 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, в том числе у пятерых детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 741 гражданина.

Выздоровели 65 человек, за весь период - 33 тыс. 106.

К ИВЛ подключены 11 пациентов.

4 тыс. 885 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.

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# коронавирус

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