50 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

50 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего за последние сутки в России подтвердили 8 тыс. 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 934 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 704 человек, в Санкт-Петербурге - 682, в Московской области - 590.

В Свердловской области выявили 119 случаев, в Челябинской области - 112, в Ханты-Мансийском автономном округе - 65, в Курганской области - 37, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 736 тыс. 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 тыс. 103 летальных исхода, выздоровели 4 млн 361 тыс. 807 человек.