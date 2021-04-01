В Тюменской области диагностирован 51 случай COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 51 человека подтвердилась коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Всего в России выявлен 8 тыс. 271 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 644 человека.

В Москве болезнь выявили у 1 тыс. 988 человек, в Санкт-Петербурге - у 693, в Московской области - у 586.

В Челябинской области заболели 113 человек, в Свердловской области - 110, в Ханты-Мансийском автономном округе - 61, в Курганской области - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 727 тыс. 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 тыс. 706 летальных исходов, выздоровели 4 млн 352 тыс. 873 человека.