  • 21 апреля 202121.04.2021среда
  • USD76,0155
    EUR91,7507
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области диагностирован 51 случай COVID-19

Общество, 13:34 21 апреля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 51 человека подтвердилась коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Всего в России выявлен 8 тыс. 271 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 644 человека.

В Москве болезнь выявили у 1 тыс. 988 человек, в Санкт-Петербурге - у 693, в Московской области - у 586.

В Челябинской области заболели 113 человек, в Свердловской области - 110, в Ханты-Мансийском автономном округе - 61, в Курганской области - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 727 тыс. 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 тыс. 706 летальных исходов, выздоровели 4 млн 352 тыс. 873 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 21.04.2021Бесплатные авиабилеты от "ИрАэро" получат ветераны и дети войны
13:34 21.04.2021В Тюменской области диагностирован 51 случай COVID-19
13:24 21.04.2021Тюменцы сдали 95 литров крови в национальный День донора
13:13 21.04.2021Александр Невский в пяти образах и причина его канонизации: в ТВВИКУ поговорили о знаменитом полководце