"Газпромнефть–Ямал" помогает в лечении больных коронавирусной инфекцией

| Фото: «Газпромнефть–Ямал» | Фото: «Газпромнефть–Ямал»

Донорами антиковидной плазмы крови стали сотрудники "Газпромнефть–Ямала". Таким образом персонал компании поддержал тех, кто нуждается в лечении коронавирусной инфекции.

Как известно, переливание плазмы крови переболевших вирусом – по-прежнему эффективный способ терапии тяжелобольных людей от Covid-19. Процедура прошла в ГБУЗ Тюменской области "Станция переливания крови". В числе доноров плазмы крови с антителами к Covid-19 оказались специалисты дочернего общества, которые перенесли новую вирусную инфекцию как в легкой, так и в тяжелой форме.

"В рамках программы "Антивирус", помимо корпоративных инициатив, важно личное участие каждого из нас в борьбе с коронавирусной инфекцией. Предложив переболевшим сотрудникам стать донорами спасительной для многих плазмы, мы получили мгновенный отклик. Я считаю, что наш вклад в формирование банка антиковидной плазмы в Тюмени может стать примером для многих предприятий, ведущих свою деятельность в регионе", - отметил директор по производственной безопасности ООО "Газпромнефть–Ямал" Анатолий Суходолов.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, станция переливания крови всегда нуждается в донорах. "Это та помощь, которая зависит не от медработников, а от всех нас с вами. Радует, что люди откликаются. Приходят сами и даже целыми коллективами. Или сдают сами, а потом передают информацию коллегам. Сдача крови уже стала в "мирное" время доброй практикой у медиков и студентов-медиков. А сейчас присоединяются и другие коллективы, в том числе "Газпромнефть–Ямал". Мы очень рады такой инициативе", - подчеркнула она.

"Газпром нефть" реализует комплексную программу по противодействию распространения Covid-19, которая получила название "Антивирус". Она включает большой комплекс мер, направленных на сохранение здоровья сотрудников, обеспечение непрерывного производства и финансовой устойчивости компании. "Газпром нефть" обеспечивает масштабное и регулярное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию, что позволяет исключить появление очагов заболевания. Добровольная вакцинация от Covid-19 для сотрудников "Газпром нефти" организована в ближайших к работе специализированных пунктах. Также компания привлекает выездные бригады медиков для вакцинации на удаленных нефтепромыслах. Кроме того, "Газпром нефть" оказывает помощь жителям регионов своей деятельности, а также медикам и волонтерам — в больницы доставлены партии аппаратов искусственной вентиляции легких и новые томографы, передано более 2,7 млн средств индивидуальной защиты, проводится безвозмездное техобслуживание машин скорой помощи, предоставляется бесплатное топливо для врачей и волонтерских движений.