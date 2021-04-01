В Тюменской области показатель популяционного иммунитета к COVID-19 остается низким

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Один из самых низких показателей популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции имеет Тюменская область. Это стало известно из данных, приведенных главным санитарным врачом РФ Анной Поповой на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

Она рассказала, что для понимания того, как формируется популяционный иммунитет в субъектах России, с июня 2020 года специалисты начали большую работу в 27 регионах, было обследовано 204 тыс. 783 волонтера. В марте 2021 года интервалы иммунитета к COVID-19 на разных территориях в среднем колеблются от 25% до 87,1%.

Иммунитет имеют около 40,6% москвичей и 43,9% жителей Подмосковья, а в Санкт-Петербурге - 27,4%. Лидирующие позиции занимают Астраханская область (51,6%), Белгородская область (47,7%), Ставропольский край (46,7%) и Татарстан (45,5%). Меньше всего жителей с иммунитетом к коронавирусу в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%). в Свердловской области - 12,5%, в Челябинской - 36,1%.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора мониторят циркуляцию новых геновариантов SARS-CoV-2 в РФ, изучая образцы завоза новых геновариантов из-за рубежа. Всего в лаборатории поступило 11 тыс. 458 проб, среди них образцов британского штамма по стране - 192, южноафриканского - 21. В Тюменской области зафиксирован один случай британского штамма и одна мутация, не относящаяся к широко известным. В Югре также зафиксирован один случай британского штамма и три других мутации, на Ямале - четыре случая британского штамма и одна мутация. Анна Попова отметила, что в РФ уже обнаружены мутации, не свойственные ни одному зарубежному варианту - идет формирование, к примеру, сибирского и северо-западного вариантов.

"Дальнейшее развитие эпидемиологической динамики COVID-19 преимущественно будет зависеть от формирования иммунной прослойки населения. Ключевое условие перехода к управляемости инфекцией - массовая вакцинация", - подчеркнула Попова в своем выступлении.

Дарья Казакова