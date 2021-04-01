49 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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49 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего в России выявлено 8 тыс. 828 новых случаев заболевания в 82 регионах.

13,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 254 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 541 человек, в Санкт-Петербурге - 689, в Московской области - 596.

В Свердловской области диагноз подтвердился у 116 человек, в Челябинской области - у 112, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 67, в Курганской области - у 38, в Ямало-Ненецком автономном округе - у 18.

Всего за весь период в стране зарегистрировано 4 млн 753 тыс. 789 случаев коронавируса. За весь период в России скончались 107 тыс. 900 человек.