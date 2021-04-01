52 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: rst.gov.ru | Фото: rst.gov.ru

52 случая коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России подтвердилось 8 тыс. 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 407 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 502 человека, в Санкт-Петербурге - 694, в Московской области - 609.

В Свердловской области подтвердился диагноз у 114 человек, в Челябинской области - у 111, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 69, в Курганской области - у 39, в Ямало-Ненецком автономном округе - у 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 744 тыс. 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 тыс. 501 летальный исход, выздоровели 4 млн 371 тыс. 214 человек.