Трое мужчин с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Трое мужчин 68, 69 и 82 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 455 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 55 новых случаев заболевания, в том числе у троих детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 897 граждан.

Выздоровели 43 человека, за весь период - 33 тыс. 260.

К ИВЛ подключены 13 пациентов.

4 тыс. 930 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.