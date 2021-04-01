Трое мужчин с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки
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Трое мужчин 68, 69 и 82 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 455 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.
Зарегистрировано 55 новых случаев заболевания, в том числе у троих детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 897 граждан.
Выздоровели 43 человека, за весь период - 33 тыс. 260.
К ИВЛ подключены 13 пациентов.
4 тыс. 930 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.