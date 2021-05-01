Шестьдесят тюменцев выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Фото: здравоохранение Тюменской области ВК Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

47 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших - три ребенка. Девять пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 5 тыс. 277 человек, 201 человек находится на перевахтовке.

За сутки от COVID-19 выздоровели 60 человек. Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 73 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 35 тыс.194 случая заболевания, выздоровели 33 тыс. 554 человека, скончались 472 пациента.

По данным федерального оперативного штаба, в России за последние сутки выявлено 9 тыс. 270 новых случаев коронавирусу в 84 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 637 человек

За весь период пандемии в нашей стране было выявлено 4 млн 814 тыс. 558 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 110 тыс. 520 летальных исходов, выздоровели 4 млн 436 тыс. 583 человека.