44 жителя Тюменской области с COVID-19 выздоровели

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Девять пациентов с коронавирусом в Тюменской области остаются на ИВЛ по данным на 3 мая, сообщает региональный оперштаб. Всего за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания, 44 человека выздоровели.

Под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 320 человек, 201 - на перевахтовке. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 35 тыс. 291 человека в Тюменской области, из них уже здоровы 33 тыс. 649 человек, скончались 473 человека.