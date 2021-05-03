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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

44 жителя Тюменской области с COVID-19 выздоровели

Общество, 15:27 03 мая 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Девять пациентов с коронавирусом в Тюменской области остаются на ИВЛ по данным на 3 мая, сообщает региональный оперштаб. Всего за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания, 44 человека выздоровели.

Под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 320 человек, 201 - на перевахтовке. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 35 тыс. 291 человека в Тюменской области, из них уже здоровы 33 тыс. 649 человек, скончались 473 человека.

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# коронавирус

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