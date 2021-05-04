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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области коронавирус выявлен у 45 человек

Общество, 13:30 04 мая 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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У 45 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки, , сообщает региональный оперативный штаб. Всего в России выявлено 7 тыс. 770 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

12,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 755 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 50 заболевших, в Санкт-Петербурге - 709, в Московской области - 625.

В Свердловской области заболели 104 человека, в Челябинской области - 105, в Ханты-Мансийском автономном округе - 46, в Курганской области - 33, на Ямале - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 839 тыс. 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 тыс. 535 летальных исходов, выздоровели 4 млн 457 тыс. 44 человека.

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# коронавирус

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