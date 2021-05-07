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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

54 новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Тюменской области

Общество, 13:15 07 мая 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

У 54 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявили 8 тыс. 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 22 человека.

В Москве выявили 2 тыс. 846 заболевших, в Санкт-Петербурге - 722, в Московской области - 608.

В Свердловской области заболели 102 человека, в Челябинской области - 103, в Ханты-Мансийском автономном округе - 53, в Курганской области - 32, на Ямале - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 863 тыс. 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 тыс. 622 летальных исходов, выздоровели 4 млн 480 тыс. 360 человек.

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# коронавирус

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