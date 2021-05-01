47 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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47 человек заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 465 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 321 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 774 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 896 человек, в Санкт-Петербурге - 724, в Московской области - 649.

В Свердловской области выявили 107 случаев, в Челябинской области - 98, в Ханты-Мансийском автономном округе - 45, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 888 тыс. 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 тыс. 647 летальных исходов, выздоровели 4 млн 502 тыс. 906 человек.