Тюмень посетили легенды олимпийского движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень посетили олимпийская чемпионка по волейболу 1980 года Ирина Макогонова и олимпийская чемпионка по волейболу 1972 года Людмила Жигилий. Легенды отечественного спорта побывали в областном центре в рамках всероссийского проекта "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России".

В сопровождении призера олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимира Чебоксарова, олимпийских чемпионок по биатлону Галины Куклевой и Луизы Носковой, а также призера Олимпийских игр Ольги Мельник гости 15 мая встретились со студентами института физической культуры ТюмГУ.

Цель программы "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России" - развитие массового детского спорта, продвижение активного и здорового образа жизни, а также пропаганда физкультуры и спорта среди молодежи.

В институте физической культуры спортсмены встретились с будущими тренерами и рассказали им о своей карьере, победах и трудностях на пути к успеху.

"Вы идете за великим поколением победителей, - напомнила руководитель проекта Наталья Боярская, - Олимпиада 1960 года в Риме - это пик формы и сил наших спортсменов, но отсчет наших побед мы ведем с 1952 года, когда наша страна впервые подключилась к олимпийскому движению - а это всего через семь лет после страшной войны".

Олимпийская чемпионка 1980 года и пятикратная чемпионка СССР по волейболу Ирина Макагонова рассказала о своем пути в большой спорт из села в 140 км от Воронежа. "На свои первые соревнования наша школьная волейбольная секция ездила в обыкновенном грузовике, накрывшись брезентом, потому что детей так перевозить было нельзя", - рассказала она.

По словам спортсменки, формула успеха состоит из четырех "Т": это терпение, труд, талант и тренер. "И никогда не забывайте свои корни - где вы родились, кто ваш первый тренер, старайтесь прославить свою малую родину, свою семью, а уже потом и нашу Россию", - посоветовала Ирина Макогонова.

Тюмень стала финальным пунктом пребывания гостей в нашем регионе. В Заводоуковске олимпийские чемпионы посетили споркомплекс "Сосновый бор" и приняли участие в церемонии вручения знаков ГТО. Также делегация посетила Ялуторовск и поселок Боровский.

"Мы посетили в рамках проекта уже 56 регионов, - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" Людмила Жигилий. - Тюменскую область мы уже посещали в 2016 году, и когда мы собирались сюда повторно, то нам говорили, что в Тюмени со спортом все хорошо. И это действительно так, спорт развивается даже в маленьких городах и поселках, везде есть площадки и возможности".

Николай Ступников