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Региональный этап игры "Граница-2021" пройдет в Тюмени

Общество, 08:51 20 мая 2021

центр «Аванпост» ВКонтакте | Фото: центр «Аванпост» ВКонтакте

Региональный этап военно-спортивной игры "Граница–2021" пройдет 23 мая в Тюмени в сквере Пограничников. Она будет посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, сообщает региональный департамент образования и науки.

За победу будут бороться школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Командам предстоит преодолеть несколько этапов игры: "Историческая викторина", "Строевой смотр", "Военизированная эстафета", "Следопытство" и другие.

По итогам "Границы–2021" определят победителей в командном и в личном зачете.

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# военно-спортивная игра , школьники

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