Региональный этап игры "Граница-2021" пройдет в Тюмени

| Фото: центр «Аванпост» ВКонтакте | Фото: центр «Аванпост» ВКонтакте

Региональный этап военно-спортивной игры "Граница–2021" пройдет 23 мая в Тюмени в сквере Пограничников. Она будет посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, сообщает региональный департамент образования и науки.

За победу будут бороться школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Командам предстоит преодолеть несколько этапов игры: "Историческая викторина", "Строевой смотр", "Военизированная эстафета", "Следопытство" и другие.

По итогам "Границы–2021" определят победителей в командном и в личном зачете.