  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Югре осудят рыбаков за вылов стерляди и осетра

Происшествия, 18:29 19 мая 2021

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Двоих мужчин, обвиняемых в незаконном вылове ценной рыбы, осудят в Ханты-Мансийске, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В июле 2020 года обвиняемые выловили пять стерлядок, трех язей, две плотвы и одного сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Ущерб составил почти 30 тыс. рублей.

Сеть и моторная лодка изъяты в доход государства. Транспортным прокурором заявлен иск о возмещении вреда, причиненного в результате преступных действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьеры , осетр , стерлядь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 19.05.2021В Югре осудят рыбаков за вылов стерляди и осетра
17:12 19.05.2021Тоболяк украл телефон у случайного знакомого в баре
15:02 19.05.2021В Тюмени на двухлетнего малыша упал телевизор
14:29 19.05.2021Застреливший сына отец из Тюмени предстанет перед судом