В Югре осудят рыбаков за вылов стерляди и осетра

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Двоих мужчин, обвиняемых в незаконном вылове ценной рыбы, осудят в Ханты-Мансийске, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В июле 2020 года обвиняемые выловили пять стерлядок, трех язей, две плотвы и одного сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Ущерб составил почти 30 тыс. рублей.

Сеть и моторная лодка изъяты в доход государства. Транспортным прокурором заявлен иск о возмещении вреда, причиненного в результате преступных действий.