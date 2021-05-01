Дерево, упавшее на Infiniti Q7, обошлось тюменской УК в 220 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 220 тыс. рублей заплатила тюменская управляющая компания "Север" за упавшее на дорогую иномарку дерево, сообщает пресс-служба областного суда.

Владелец автомобиля Infiniti Q7 обратился в суд с иском к управляющей компании и департаменту городского хозяйства Тюмени после того, как в мае 2020 года у дома по ул. Республики на его машину упало старое дерево.

Мужчина требовал взыскать с этих организаций 463 тыс. 457 рублей ущерба, 417 тыс. 111 рублей неустойки, 6 тыс. расходов по оценке, 30 тыс. штрафа, 35 тыс. рублей расходов по оплате услуг представителя в суде и 2 тыс. 200 рублей по оформлению доверенности.

Однако вскоре он пересмотрел свои исковые требования и запросил взыскать с ответчиков 180 тыс. 200 рублей причиненного ущерба и неустойку в 167 тыс. 586 рублей. Остальные требования остались без изменений.

В суде представитель УК "Север" просил оставить требования истца без удовлетворения, поскольку экспертиза заключила, что падение дерева произошло от сильного ветра. Представитель департамента городского хозяйства также просил отказать в удовлетворении требований.

Изучив все обстоятельства дела, суд частично удовлетворил исковые требования тюменца и взыскал с управляющей компании в пользу хозяина поврежденной иномарки 180 тыс. 200 рублей ущерба, 6 тыс. рублей расходов по оплате услуг эксперта и 20 тыс. рублей на расходы по оплате услуг представителя в суде.

Также суд взыскал с УК "Север" в пользу департамента городского хозяйства 17 тыс. 800 рублей расходов на проведение лесотехнической экспертизы.