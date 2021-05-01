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В Тобольском районе вертолет совершил жесткую посадку, два пассажира получили ушибы

Происшествия, 16:53 21 мая 2021

Уральская транспортная прокуратура

Два человека получили ушибы во время жесткой посадки вертолета АО "ЮТэйр" в с. Лайтамак Тобольского района, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Регулярный рейс следовал по маршруту Тобольск – Лайтамак – Тобольск 21 мая. В 14 часов 55 минут при посадке АН-2 произошел подлом стойки шасси. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, два человека получили ушибы.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Уральская транспортная прокуратура

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# вертолет , транспортная прокуратура

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