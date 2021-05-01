Спорткомплекс для занятий ледовыми видами спорта возведут рядом с Затюменским парком

| Фото: Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" | Фото: Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

Спорткомплекс "Прага-Айс" для круглогодичных занятий детей и юниоров ледовыми видами спорта построит в Тюмени компания "Технодом". Новый объект возведут рядом с Затюменским парком, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Общая площадь спорткомплекса составит более 1 тыс. кв. м. В нем разместятся ледовая площадка, специализированный тренажерный зал и зал бросковой подготовки для юниорских команд до 30 человек и хоккейных школ. Также будут работать тренеры по хоккею, для желающих организуют персональные тренировки.

Совместно с отелем "Прага" в спортивном комплексе планируется проведение детских и юниорских сборов с проживанием и питанием. Кроме того, будут предоставляться услуги тренажерного зала для жителей района. Также горожане смогут взять спортивный инвентарь в прокат.

В настоящее время разработан архитектурный проект объекта. Завершены необходимые мероприятия по корректировке градостроительной документации. Проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области. Это позволит инвестору заключить договор аренды без проведения торгов.

Компания "Технодом", которая является инвестором, ведет свою деятельность более 10 лет. Общий объем инвестиций составит 45 млн рублей.