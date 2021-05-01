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Капсульная коллекция одежды WOS и СИБУРа поступит в продажу осенью 2021 года

Экономика, 19:31 26 мая 2021

WOS в Instagram | Фото: WOS в Instagram

Первую в России капсульную коллекцию одежды из переработанного пластика в сегменте luxury fashion запустят СИБУР и WOS. Она поступит в продажу ограниченным тиражом осенью 2021 года, сообщает компания.

Главными характеристиками совместной капсульной коллекции станут экологичность, практичность и износостойкость. Тренд на повышение экологичности процессов и материалов стал одним из определяющих для покупателя как в фешн-индустрии, так и для крупных мировых промышленных компаний.

"Наша коллекция станет примером того, как пластик обретает вторую жизнь в новых вещах, и, возможно, первым шагом на пути развития устойчивости в фешн-индустрии в России", - сказал член правления – управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

По словам креативного директора и основателя бренда WOS Андрея Артемова, сотрудничество с СИБУРом для него - новый и интересный опыт.

"Эта коллаборация поможет многим узнать, что фешн-индустрия может и должна быть экологична, а использованный пластик – это не мусор, а ценное сырье", - отметил он.

Средства от продажи коллекции будут переданы в благотворительный фонд, а также на поддержку проектов, компенсирующих углеродный след.

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# мода , СИБУР

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