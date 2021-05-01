Жительницу Тюменской области подозревают в ложном сообщении об изнасиловании

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

В заведомо ложном доносе следователи подозревают жительницу Тюменской области. Как сообщает региональный СК, пьяная женщина позвонила по номеру 112 и рассказала дежурному отделения полиции о том, что ее изнасиловали.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место в с. Чечкино Ярковского района. Подозреваемая же сообщила им, что никто в отношении нее противоправных действий не совершал. А в полицию она позвонила, так как никто из компании, с кем распивала спиртные напитки, не захотел отвезти ее домой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 "Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления". Расследование продолжается.