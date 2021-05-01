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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семья с маленьким ребенком погибла в аварии в Уватском районе

Происшествия, 17:06 27 мая 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три человека погибли в ДТП на 541-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области 27 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

Здесь столкнулись три автомобиля: две легковых Toyota Corolla. и большегруз DAF.

По предварительным данным, водитель "Тойоты", двигавшейся из Тюмени в сторону Югры, стал выполнять обгон и зацепил впередиидущую иномарку. Затем произошло столкновение этого автомобиля со встречной фурой.

Погибли водитель и двое пассажиров "Тойоты", предположительно семья с маленьким ребенком. Движение по федеральной автодороге не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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