В Тюменской области водитель иномарки съехал в кювет и погиб
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
51-летний водитель автомобиля Renault погиб после того, как его машина съехала в кювет и опрокинулась в Ялуторовском районе Тюменской области 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла на 2-м километре автодороги Петелино - Заводопетровское - Стеклобаза. Житель Ялуторовска скончался на месте. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
Обстоятельства трагедии выясняются.