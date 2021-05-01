В Тюменской области водитель иномарки съехал в кювет и погиб

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51-летний водитель автомобиля Renault погиб после того, как его машина съехала в кювет и опрокинулась в Ялуторовском районе Тюменской области 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 2-м километре автодороги Петелино - Заводопетровское - Стеклобаза. Житель Ялуторовска скончался на месте. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства трагедии выясняются.