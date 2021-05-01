  • 31 мая 202131.05.2021понедельник
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области водитель иномарки съехал в кювет и погиб

Происшествия, 12:57 31 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51-летний водитель автомобиля Renault погиб после того, как его машина съехала в кювет и опрокинулась в Ялуторовском районе Тюменской области 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 2-м километре автодороги Петелино - Заводопетровское - Стеклобаза. Житель Ялуторовска скончался на месте. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , ГИБДД Тюменской области , ДТП , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 31.05.2021Житель Тюменской области убил соседского быка из ружья
12:57 31.05.2021В Тюменской области водитель иномарки съехал в кювет и погиб
12:35 31.05.2021В Тюменской области автомобилисты стали чаще встречать диких животных
12:02 31.05.2021Шестилетний ребенок получил тяжелую травму в аварии в Тюмени