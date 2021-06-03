В Тюмени стартовала поэтическая акция к юбилею города

| Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Акцию "435 строчек о Тюмени" запустила Централизованная городская библиотечная система. Она приурочена к 435-летию Тюмени, пройдет по 31 июля на страницах городских библиотек в социальных сетях, сообщает городской департамент культуры.

Чтобы стать участником акции, нужно выбрать стихотворение в разделе "Стихи и песни о Тюмени" на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя", записать видео чтения стихотворения или отрывка длительностью не более двух минут и опубликовать его на своей странице в социальных сетях с хэштегом #435строчекотюмени.

Видео также можно отправить с помощью опции "Предложить новость" в одну из библиотечных групп во "ВКонтакте": "Библиотеки Тюмени" , "Библио К.О.Т. (Книги. Общение. Творчество)", "Библиотечный центр для молодёжи", "Пушкинка", "Библиотека № 4", "Библиотека № 16", "Литературный лицей" или на электронную почту одной из библиотек.

Поэтическое поздравление можно записать самому, с семьей или друзьями. Возрастных ограничений нет. Все участники онлайн-акции получат электронные дипломы.