Выставка "Милый сердцу уголок" откроется в Тюмени

| Фото: Московская ДШИ «Палитра» во ВКонтакте | Фото: Московская ДШИ «Палитра» во ВКонтакте

Выставка детского рисунка "Милый сердцу уголок", приуроченная к 435-летию Тюмени, откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) 8 июня.

На экспозиции представят работы учащихся Московской детской школы искусств "Палитра" Тюменского района. Гости смогут полюбоваться изображениями набережной, моста Влюбленных, Свято-Троицкого монастыря, новых микрорайонов и старых домиков.

Юные художники от 9 до 16 лет "расскажут" городские истории, используя различные техники и материалы: акварель, тушь, карандаш, пастель, гуашь. Ребята работали по пленэрным наброскам, старым фотографиям, изучали творчество известных тюменских художников, чтобы передать свой взгляд на любимый город.

Справки и запись по телефону 8 (3452) 26-40-02.