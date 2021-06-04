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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области проверили безопасность всех школ после трагедии в Казани

Общество, 09:13 04 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После трагедии в Казани была проверена безопасность всех школ в Тюменской области. Приняты дополнительные меры по усилению контроля за пребыванием учеников и сотрудников в школах в период проведения ЕГЭ и работы летних лагерей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в оперативном штабе региона.

"В первую очередь, ограничен допуск в здание образовательной организации любых лиц, кроме сотрудников и обучающихся. Организован осмотр всех помещений здания, включая технические помещения, а также всей территории образовательной организации на предмет недопущения проникновения посторонних лиц, въезда неслужебного автотранспорта. Дополнительно проведены инструктажи со всеми сотрудниками по умению вести себя и действовать в нестандартных и чрезвычайных ситуациях", - сообщили в оперштабе.

Также налажено оперативное взаимодействие с предприятиями, которые предоставляют услуги охраны образовательных организаций.

Реализация дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования осуществляется в рамках текущего финансирования, которое выделяется учредителями образовательных организаций на обеспечение их деятельности.

Напомним, меры безопасности были усилены после крупнейшего в России за последнее время массового убийства в школе в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

Любовь Голышева

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# безопасность , ЕГЭ , образование , школы

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