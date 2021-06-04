Александр Моор подвел итоги первого дня работы тюменской команды на ПМЭФ-2021

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Наиболее значимыми для региона событиями по итогам первого дня работы Петербургского международного экономического форума губернатор Тюменской области Александр Моор назвал заключение соглашений о сотрудничестве с компанией "Фармасинтез" и ПАО "Сбербанк".

Компания "Фармасинтез" создаст в Тюмени крупное импортозамещающее производство кардиологических лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций в этот проект превысит 4 млрд рублей, в результате его реализации планируется создать около 200 новых рабочих мест.

ПАО "Сбербанк" примет участие в создании индустриального парка на площадке ДСК-500 в Тюмени. В перспективе это - новые производства и рабочие места, которые очень нужны региону и его жителям, отметил Александр Моор.

В целом в течение первого дня работы на ПМЭФ-2021 губернатор подписал шесть документов о сотрудничестве с крупными компаниями и некоммерческими структурами федерального уровня.

"Уверен, что при поддержке регионального правительства все наши партнеры успешно реализуют намеченные планы на благо жителей региона. Главная задача тюменской команды, активно работающей на ПМЭФ-2021 - создать условия для реализации самых разнообразных проектов, направленных на дальнейшее развитие региональной экономики, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и комфортных условий жизни для наших земляков", - подчеркнул Александр Моор.

Завтра, 4 июня губернатор продолжит работу на ПМЭФ-2021. Он побывает на пленарном заседании, которое пройдет при участии президента России Владимира Путина, а также проведет ряд переговоров и деловых встреч.

Евгений Бабенко