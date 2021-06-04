Пьяный рецидивист без прав устроил аварию в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека пострадали в дорожной аварии на перекрестке улиц Ленина и Перекопской в Тюмени 4 июня. Один из водителей был пьян и не имел прав.

УАЗ и "Лада Гранта" столкнулись в один час 20 минут.

"По предварительным данным, водитель УАЗа не пропустил "Ладу Гранту" на перекрестке, где горел мигающий желтый сигнал светофора. От удара грузовик перевернулся, а легковая машина въехала в ограждение", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

31-летний водитель УАЗа и 19-летний водитель "Лады Гранты" госпитализированы с различными травмами. Пострадали также двое пассажиров легковушки — 16-летний подросток и 22-летний молодой человек. Их отпустили после оказания медицинской помощи.

"На водителя УАЗа составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения. В марте 2019 года, его уже задерживали пьяным за рулем, также без прав. Тогда мужчина получил 10 суток административного ареста. В октябре 2019 года задерживали за езду без прав — был оштрафован на 10 тысяч рублей. Стаж второго водителя составляет 10 месяцев. Обстоятельства выясняются", — добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова