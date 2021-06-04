В Тюмени построят карбоновую станцию площадью около 8 гектаров

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В Тюмени будет построена карбоновая станция, общая площадь которой составит около 8 га и охватит наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Карбоновая станция" на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Тюменская карбоновая станция станет одним из первых объектов системы мониторинга климатически активных газов, которая сейчас создается по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Сегодня декарбонизация российского производства, по словам Александра Моора, - это приоритетная государственная задача, решение которой возможно только в эффективной кооперации власти, науки и бизнеса. "Тюменская область вошла в число семи пилотных регионов, где уже в текущем году будут созданы первые элементы инфраструктуры будущей карбоновой станции,- отметил он. - Мы благодарны компании СИБУР за проявленную инициативу и готовность поддержать наш регион в этом перспективном начинании. СИБУР - ключевой партнер нашего региона по многим экономическим и социальным программам. И мы всецело разделяем и поддерживаем постоянное внимание СИБУРа к экологической повестке. Уверен, "зеленые" технологии карбоновых станций будут успешно растиражированы в промышленном секторе России в целях снижения углеродного следа и выстраивания эффективного "углеродного менеджмента".

Исследования, которые будут вестись на карбоновых станциях, уверен Дмитрий Конов, сформируют ценную научную базу. Переход же ко второму этапу – созданию карбоновых ферм – может стать не только способом снижения общего углеродного следа страны, но и эффективным методом восстановления пострадавших от пожаров лесов. "В свете разрабатываемых Европой подходов к трансграничному углеродному регулированию, определение справедливой методики учета естественного сокращения углеродного следа - важная задача, которая стоит перед регулятором и бизнесом", - подчеркнул он.

Карбоновые полигоны и фермы, с точки зрения экономики, по определению Ивана Романчука, это абсолютно новый государственный подход к сохранению окружающей среды. "Секвестрационная индустрия, которая рождается буквально на наших глазах, - заявил он, – это кооперация и партнёрства, технологии и инвестиции. А для университета ещё и вызов по подготовке кадров для новой "зелёной" экономики. Мы включаемся в процесс создания научно- обоснованной и научно признанной системы оценки эмиссии климатически активных газов. Поэтому нам принципиально важно, начинать эту работу с ответственного партнерства с правительством Тюменской области и лидером нефтехимической отрасли России СИБУРом".

Планируется, что карбоновая станция будет расположена на территории существующей биостанции ТюмГУ.

Исследовали смогут детально изучить и зафиксировать секвестрационный потенциал каждой из экосистем, разработать наиболее эффективные сочетания видов и сортов растений для каждой из них с точки зрения поглощения углекислого газа. Результаты будут использоваться при реализации проектов по лесовосстановлению, развитию аграрно-промышленного комплекса, а также при создании специальных карбоновых ферм – территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа.