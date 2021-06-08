В лесах Тюменской области режим ЧС отменен с 9 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим ЧС в лесах регионального значения отменен в Тюменской области с 9 июня. Соответствующее постановление подписал 8 июня губернатор Тюменской области Александр Моор. На территориях, где обстановка продолжает оставаться напряженной, вводится режим повышенной готовности, сообщает региональный оперштаб.

Режим повышенной готовности вводится на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов. Гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Отметим, что режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется на территории Вагайского района.

Органам власти и уполномоченным организациям необходимо организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в границах которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

"Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась, несмотря на тяжелейшие погодные условия, которые способствовали распространению пожаров. Благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период. Мы правильно привлекли дополнительные силы и средства для тушения пожаров, в том числе авиацию", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.