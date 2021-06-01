В Тюмени пьяный водитель после ДТП пытался убежать от автоинспекторов

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного водителя автомобиля "Лада Приора" задержали в Тюмени ночью 9 июня. Около полуночи автомобилист совершил ДТП и пытался убежать от автоинспекторов, сообщает областная Госавтоинспекция.

Инцидент случился в 23 часа 40 минут на ул. Федюнинского в районе поворота на ул. Теплотехников. "Автомобиль "Лада" въехал в заднюю часть машины Mazda. Пострадавших в аварии не было, но водитель "Лады" был явно не в себе. На место прибыл наряд ДПС. Водитель "Лады", не желая общаться с полицейскими, попытался убежать. Его задержали, применив физическую силу”, — рассказали в региональной ГИБДД.

Освидетельствование показало большой процент спиртного в организме автомобилиста: 1,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Известно, что ранее мужчина не задерживался пьяным за рулем. Он пояснил, что пил на даче, потом поехал домой на ул. Широтную. "В летний период подобные случаи нередки. Рекомендуем вызывать для поездки автомобиль такси, либо просто никуда не выезжать", — рассказали в ГИБДД.